Göçmenler üzerinden büyük vurgun: Ele başı özel güvenlik şefi

Suriye, Afganistan, Irak ve Çin gibi ülkelerden kaçarak Türkiye’ye sığınan göçmen-sığınmacıları dolandıran çete, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün 1 yıllık teknik-fiziki takibinin ardından ortaya çıkarıldı.

Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde görevli özel güvenlik şefi Cenk Akpunar’ın yönlendirdiği çetenin içinde avukatlar E.B ve M.P., Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın eski danışmanlarından Doç. Dr. D.E., yatırım ofisi sahibi M.S.T., eski belediye başkanı H.Ö., Ankara İl Göç İdaresi’nde mühendis olarak çalışan A.S.S., İstanbul İl Göç İdaresi’nde göç uzmanı olarak çalışan E.Ş. ile Göç İdaresi’nde görevli teknisyen, göç uzmanı ve güvenlikçiler bulunuyor.

Çetenin, İstanbul, İzmir, Ankara, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir gibi illerde yüzlerce göçmen-sığınmacıyı dolandırdığı belirlendi.

Cumhurriyet Savcılığı'nın 2020/78902 numaralı soruşturma dosyasında örgütün nasıl çalıştığı şema ile anlatıldı.

VATANDAŞLIK 1.500 DOLAR



Çetenin, Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerden 1.500 dolar alarak işlemleri başlattıkları, sahte belgeler ve işlemlerle bu kişilerin Türk vatandaşlığına geçmesinin önünü açtıkları ortaya çıktı. Türk vatandaşlığı için şartları uymayanlardan da 1.500 dolar para aldıkları, sonradan vatandaşlığa geçemeyen bu kişilerden aldıkları paraları geri ödemedikleri belirlendi. Çetenin, Türk vatandaşlığı almak isteyen yabancılara 100 bin dolarlık gayrimenkulün değerini ekspertiz aracılığıyla 250 bin dolara çıkarttıkları da öğrenildi.

Cenk Akpunar’ın da aralarında bulunduğu çetenin 11 üyesi tutuklandı. Bazı çete üyeleri adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, bazılarına ev hapsi verildi.