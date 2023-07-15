Gökçeada, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta orman yangını

Yangının çıktığı anda hava sıcaklığının 42 derece, rüzgar hızının 45 kilometre ve nemin yüzde 15'lerde olduğuna değinen Karacabey, şöyle devam etti:

"TÜTEN BİRKAÇ NOKTA VAR"



"Bu söylediğim rakamlar orman yangınının riskinin ne kadar yüksek ve söndürülmesinin ne kadar güç olduğunu aslında ifade ediyor. 10 helikopter, 7 uçak, 46 arazöz ve 363 personelimizle etkin müdahalemiz neticesinde çok şükür şu anda yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Tüten birkaç nokta var. Oraya da ekiplerimiz müdahale ediyorlar. İnşallah hava kararmadan tamamen kontrol altına almış olmayı ümit ediyoruz."

Vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Karacabey, "Vatandaşlarımızın bugünlerde en ufak bir kıvılcımın büyük bir yangına sebep olacağını unutmadan, bu hususu göz önünde bulundurarak açık alanlarda kesinlikle ateş yakmamalarını istirham ediyorum." dedi.



Karacabey, yangının çıkış nedeninin şu anda araştırıldığını belirterek, güvenlik güçlerinin konuyla ilgili araştırmalarını sürdürdüğünü kaydetti.



Bu arada, yangına müdahalede bulunan ekiplere askeri helikopterlerin de destek verdiği öğrenildi.