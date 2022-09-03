Gökçeada ve Bozcaada'ya ek feribot seferleri

Gökçeada ve Bozcaada'ya yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için ek ferbiot seferleri düzenlenecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.09.2022 - 23:30 | Son Güncelleme : 03.09.2022 - 23:43

Gökçeada ve Bozcaada'ya ek feribot seferleri

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe- ile Geyikli- güzergahı için toplam 34 feribot seferi ilave etti.

Şirketten yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ve 18.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 ve 20.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 07.00, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45, 18.00, 18.15, 19.45, 20.00 ve 22.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye ise 08.00, 11.30, 13.05, 14.30, 16.05, 17.30, 19.00, 19.05, 20.30, 21.00 ve 23.55 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinde yer verildiği ifade edildi.

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