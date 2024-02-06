Gökhan Tombak olayının ayrıntıları: Gökhan Tombak'a ne oldu, define için mi öldürüldü?

Karaaliler köyünde üfürükçü olarak bilindiği iddia edilen Mehmet Çelik, "Ben üfürükçü değilim. Dini bilgim yok" kendisini savundu. Köyde hakkında ortaya atılan birçok iddia olduğu ortaya çıkan Mehmet Çelik ile ilgili şoke eden bir bilgi daha canlı yayında yer aldı.



Mehmet Çelik'in, köyün muhtarı Hasan Uçar'ın eşiyle ilişkisinin olduğu gündeme gelirken Mehmet Çelik bu iddiayı da kesin bir dille yalanladı.



Gökhan Tombak'ın ölmeden önce bir 'lahit' bulduğunu belirten Mehmet Çelik, "Belki bu yüzden öldürülmüş olabilir" ifadelerini kullandı.