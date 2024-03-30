Gönüllü bakımını yaptığı mezarlık dönüşü kaza kurbanı oldu

Konya-Adana kara yolu Orhangazi Mahallesi Ereğli Çevre Yolu’nda Türkmen Kavşağı yakınında Mehmet K. idaresindeki TIR, saat 08.00 sıralarında yolun kenarında bisikletiyle ilerleyen Sinan Camcı'ya çarptı.



TIR'ın altında kalan Camcı, yaşamını yitirdi. Camcı'nın cesedi, incelemenin ardından, Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



Polis, TIR şoförü Mehmet K.'yi gözaltına aldı.



Bu arada Sinan Camcı'nın Selvili Mahallesi’ndeki mezarlığın gönüllü bakımını yaptığı, sabah erken saatlerde mezarlıktaki sulama ve budama işlerini yapıp eve dönerken TIR'ın çarptığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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