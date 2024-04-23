Google 23 Nisan'ı unutmadı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel doodle (Doodle nedir?)

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel yayımladığı tasarımıyla dikkat çekti. Türk Bayrağı ve balonlarla Türk milletinin milli bayramını kutlayan Google'ın tasarımı kullanıcılar tarafından beğenildi.

GOOGLE 23 NİSAN'I UNUTMADI

Google, ana sayfasında bugüne özel hazırladığı doodle ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.



İnternet kullanıcıları, Google'ın ana sayfasında bugün için hazırlanan doodle ile karşılaşıyor. Gökyüzünde dalgalanan ay yıldızlı Türk Bayrağı ile kırmızı ve beyaz renkli balonların yer aldığı doodle'a tıklandığında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfa açılıyor.



Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tarihler ile kültürel olaylara, tarihte yer alan önemli kişilere dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklayan kullanıcılar, o güne, kişiye ve konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.



DOODLE NEDİR?



Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.



İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.



Dünyanın çeşitli yerlerinde yayımlanmış Doodle'lar, www.google.com/doodles adresinde görülebiliyor.