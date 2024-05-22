Google, TBMM’de dijital telif sunumu yapacak

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı.



Bu toplantıya gelmeden önce Google yetkilileri ile görüştüklerini aktaran Yayman, “Dedik ki Türkiye’de bu dijital telif konusu çok gündemde, bir emek hırsızlığından bahsediliyor, bu konuda çok önemli bir talep var... Haziran ayı içerisinde Google yetkilileri Komisyonumuzda dijital telif konusunda sunum yapacak.” bilgisini verdi.



X platformu yetkililerini Türkiye’ye tekrar davet ettiklerini bildiren Yayman, “Meclis kapanmadan önce komisyonumuza gelip Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili bilgi vermelerini istiyoruz.” dedi.



“450 MİLYON LİRALIK TELİF PASTASI VAR”



Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz, telif konusunun çok katmanlı olduğunu belirtti.



“Geçen yıl itibarıyla 450 milyon liralık bir telif pastası var. Telif konusunda o kadar kötü durumda değiliz." ifadesini kullanan Yılmaz, toplumun yüzde 80'inin fazlasının dijital platformları tercih ettiğini; büyük yayın kuruluşlarının içeriklerine yüzde 90 oranında Google kullanılarak ulaşıldığını söyledi.



Avrupa Birliği ülkelerinde 2010-2014 yılları arasında basın sektörünün yüzde 70 nispetinde bir gelir kaybı olduğunu dile getiren Yılmaz, Türkiye'de de 2010'lu yıllarda 4 bin 58 olan basın yayın kuruluşu sayısının 2022 yılına gelindiğinde 2 bin 182'ye kadar gerilediğini anlattı.



Telif hakkı düzenlemelerine işaret eden Yılmaz, "Almanya, Fransa ve İspanya'da halihazırda yürütülen, belki bizim ülke açısından da örnek olabilecek bir model... Çünkü bizim telif sistemimiz de AB müktesebatıyla büyük ölçüde uyumlu olan bir mevzuat, aynı ekosistemi ve hukuk sistemini kullanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



“YENİ DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR”



Telif Hakları Yasası'nın günlük haberlerin kullanımını serbest bıraktığını dile getiren Yılmaz, yargı kararlarında haber istisnasının çok geniş mütalaa edildiğini, bu nedenle basın yayın kuruluşlarından şikayet aldıklarını anlattı. Yılmaz, “Gelinen noktada telif mevzuatında yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var.” dedi.



Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda AB direktifine uygun yapılabilecek değişikliklere işaret eden Yılmaz, basın yayın kuruluşlarına bağlantılı hak verilebileceğini; bu noktada basın yayın kuruluşlarının üretilen eser ya da yayın üzerinde izin verme ya da yasaklama hakkına sahip olabileceğini belirtti.



Ticari niteliği bulunmayan kullanımlar, sosyal medya paylaşımları, çok kısa alıntıların ve link verilmesinden ibaret hiperlinkler gibi istisnalar bulunabileceğini kaydeden Yılmaz, basın yayın kuruluşlarına haberler üzerinden tanınan hakkın 2 yıl süreyle sınırlı olabileceğini dile getirdi.