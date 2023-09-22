Göreme’de depo yangını (Dumanlar sıcak hava balonlarıyla birlikte yükseldi)

Nevşehir’de bir iş yerine ait depoda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangının sıcak hava balonlarının kalktığı sate denk gelmesi panik oluşturdu. Yangınla birlikte yükselen dumanlar, gökyüzünü kapladı.

Göreme’de depo yangını (Dumanlar sıcak hava balonlarıyla birlikte yükseldi)

Göreme’de bir işyerinin depoasunda yangın çıktı.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir iş yerinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göreme’de depo yangını (Dumanlar sıcak hava balonlarıyla birlikte yükseldi) - 1

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangının sıcak hava balonlarının kalktığı saate denk gelmesi panik yarattı.

Yangınla beraber yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...