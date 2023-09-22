Göreme’de depo yangını (Dumanlar sıcak hava balonlarıyla birlikte yükseldi)

Göreme’de bir işyerinin depoasunda yangın çıktı.



Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir iş yerinin depo kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.



Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.



Yangının sıcak hava balonlarının kalktığı saate denk gelmesi panik yarattı.



Yangınla beraber yükselen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.