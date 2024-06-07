Görenleri büyüleyen manzara! Yeşil ve mavi tonlarıyla cezbediyor

Gevi Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1985-1992 yılları arasında inşa edilen Patnos Barajı yeşilin ve mavinin bir araya geldiği muhteşem görünümü ile her geçen gün doğaseverlerin ve vatandaşların ilgi odağı haline gelmeye devam ediyor.



Havaların ısınmasıyla birlikte mevsimin tadını çıkaran vatandaşlar, güzergahlarının üzerinde bulunan baraj gölünde karşılaştıkları manzarada hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor.



Patnos Baraj Gölü'ndeki su seviyesinin geçen yıla göre çok fazla olduğunu ve bunun da hem çiftçiler için hem de doğal bir ortamda vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için çok güzel bir gelişme olduğunu vurgulayan Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, "Geçen yıl yağışların az oranda olması baraj gölü ve çevresinin kurak bir mevsim geçirdi. Bu yıl ise yağışların çok olması çiftçilerimiz için çok iyi oldu. Patnos'ta vatandaşların Patnos Baraj Gölü'nün dışında başka gidecek bir yerlerinin olmamasından dolayı bu alanlara piknik yapmak için geliyorlar" dedi.



Patnos'ta bulunan baraj gölünün daha kullanışlı hale getirilmesi gerektiğini, özellikle göl sahilinin olması daha çok vatandaşlar ziyaretine neden olacağını belirten Murat Ülker, "Patnos Baraj Gölü son zamanların en çok doluluk oranına ulaştı. Bu doluluk oranı hem çiftçilerin hem de gezmek için ziyaret eden vatandaşları sevindirdi. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte mevsimin tadını çıkaran vatandaşlar, baraj gölünde karşılaştıkları manzarada hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmiyor. Baraj gölünün daha da kullanışlı bir hale gelmesi gerekiyor. Yol ve çevre düzenlemesi yapılırsa Patnos'taki vatandaşlar için hafta sonu vazgeçilmez bir yer olur. Yetkililerin bu konuyu dikkate alması gerekiyor" dedi.



Vatandaşlardan Sedat Zirek ise, "Patnos Baraj Gölü'nün manzarası gerçekten de çok güzel. Patnos'ta takılabileceğimiz tek yerdir. İnşallah buraya daha farklı şeyler yapılır" sözlerini kullandı.