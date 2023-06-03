Görevi devredecek bakanlardan yeni kabine üyelerine tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler yeni Kabine'de yer alacak isimlere çevrilmişti. Yeni kabinede yer alacak bakanlar belli oldu.

Görevlerini devretmeye hazırlanan bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni üyelerini tebrik etti.

Ekonomi yönetiminde görev alan bakanlar, sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Cumhurbaşkanı Kabinesi'nin yeni üyelerine "hayırlı olsun" dileklerini iletti.



NUREDDİN NEBATİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin açıklanan yeni kabinesinin millete hayırlı, uğurlu olmasını diledi.



Nebati, "Görevim süresince gururla birlikte çalıştığım tüm mevkidaşlarıma teşekkürlerimi iletiyor, yeni kabinemize başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanı'mız sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti'nin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

MUSTAFA VARANK



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da paylaşımında, "2005 yılından bu yana milletimize hizmet etme sevdasına katkı sağlamaya, son 5 yıldır da bakanlık vazifesiyle davasına omuz vermeye gayret ettiğim sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyor, tüm yeni kabine üyelerimize Rabb'imden muvaffakiyetler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ADİL KARAİSMAİLOĞLU



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yeni kabinenin ülkeye ve millete hayırlı olmasını temenni ettiği paylaşımında şunları kaydetti:



"Türkiye'ye hizmet yolunda gece gündüz omuz omuza çalıştığımız tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hizmet bayrağını devredeceğimiz sayın Abdulkadir Uraloğlu'na başarılar diliyorum. Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanı'mız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmaksızın çalışmaya devam."

VAHİT KİRİŞCİ



Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin yeni kabinesinin hayırlı, uğurlu olmasını dileyerek şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemize ve aziz milletimize hizmet etme onurunu bizlere takdir eden Cumhurbaşkanı'mız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Tarım ve Orman Bakanı görevine getirilen çalışma arkadaşım sayın İbrahim Yumaklı'yı tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Rabb'im ülkemize ve aziz milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin inşallah."

MEHMET MUŞ



Ticaret Bakanı Mehmet Muş da "Cumhurbaşkanlığı yeni kabinesi ülkemize hayırlı olsun. Başta sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve aynı kabinede birlikte çalışmaktan gurur duyduğum tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabinemize başarılı çalışmalar diliyorum." paylaşımında bulundu.



BEKİR BOZDAĞ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yeni kabine üyelerini tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan bakanlara başarı dileyen Bozdağ, "Yeni kabine, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun, hayırlı ve yararlı hizmet ve eserlere vesile olsun. Rabbim, zorlarını kolaylaştırsın. Rabbim, yardımcıları olsun." ifadesini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer alan isimleri kutlayarak, "Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı'na, birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz aziz milletimize minnettarım. Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum. Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah'a hamdolsun." değerlendirmesinde bulundu.

DERYA YANIK



Yeni kabine üyelerini kutlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Büyük Türkiye" hedefiyle çıktıkları yolda her zaman milletin huzur ve refahı için çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini vurguladı.



Yanık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yer aldığı kabinedeki bakanlara ve Türk milletine teşekkür ederek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine getirilen Mahinur Özdemir Göktaş'a başarı diledi.

MURAT KURUM



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise bakanlık görevine getirilenlere başarılar diledi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

