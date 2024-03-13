"Gözaltında ölüm" davasında polis memuruna 9 yıl 4 ay hapis

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"



Adliye dışında basın mensuplarına konuşan Ali Kurama'nın ailesinin avukatı Yunus Topuz, "Biz 'olası kasttan' cezalandırılmasını talep ediyorduk ama mahkeme 'netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan verdi. Bu noktada karara itiraz edeceğiz ancak indirim noktasında ve temel cezanın belirlenmesi noktasında hakim takdir hakkını üst sınırdan kullandı. Bu noktada cezayı, kararı iyi buluyoruz ama olayın suç vasfı netice sebebiyle 'ağırlaştırılmış yaralama' değil 'olası kastla adam öldürme' olması gerekiyordu. İstinaf ve temyiz yollarını kullanacağız." dedi.



Ali Kurama'nın kardeşi Onur Kurama ve babası Mehmet Kurama da "Mahkeme 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Biz bunu az buluyoruz, üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Yine de savcı ve hakimlere teşekkür ederiz. Bu ceza az. Adalet yerini bulmadı ama yine de adalete güveniyoruz, sonuna kadar bu işi sürdüreceğiz." diye konuştu.



NE OLMUŞTU?



Bucak ilçesinde 2 Mart 2023'te Ali Kurama, gözaltı işlemleri sırasında polislerle arasında çıkan arbedede başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kurama, iki ay sonra yaşam savaşını kaybetti.

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