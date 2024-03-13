"Gözaltında ölüm" davasında polis memuruna 9 yıl 4 ay hapis

Bucak'ta gözaltı işlemleri sırasında başına aldığı darbeyle hayatını kaybeden Ali Kurama'nın ölümüne sebep oldukları iddiasıyla haklarında, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak" suçundan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu polisin cezası belli oldu.
Biri tutuklu 2 polisin karar duruşması, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık polis memuru Cafer Duran, tutuksuz polis memuru R.Ç. ile ölen Ali Kurama'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı.
Son sözü sorulan tutuklu sanık Cafer Duran, "Kesinlikle böyle bir olay yaşanmasını istemezdim. Maktulün yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlık görevlileri geldiğinde maktulün bilinci yerindeydi. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim." diye konuştu.
Tutuksuz sanık R.Ç. de beraat talebinde bulundu.
Kısa ara veren mahkeme heyeti, polis memuru Cafer Duran'ı "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan önce 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, cezayı önce 11 yıl 3 aya, sonra da 9 yıl 4 ay 15 güne düşürdü. Mahkeme heyeti R.Ç.'nin ise beraatına hükmetti.
"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"
Adliye dışında basın mensuplarına konuşan Ali Kurama'nın ailesinin avukatı Yunus Topuz, "Biz 'olası kasttan' cezalandırılmasını talep ediyorduk ama mahkeme 'netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan verdi. Bu noktada karara itiraz edeceğiz ancak indirim noktasında ve temel cezanın belirlenmesi noktasında hakim takdir hakkını üst sınırdan kullandı. Bu noktada cezayı, kararı iyi buluyoruz ama olayın suç vasfı netice sebebiyle 'ağırlaştırılmış yaralama' değil 'olası kastla adam öldürme' olması gerekiyordu. İstinaf ve temyiz yollarını kullanacağız." dedi.
Ali Kurama'nın kardeşi Onur Kurama ve babası Mehmet Kurama da "Mahkeme 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Biz bunu az buluyoruz, üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Yine de savcı ve hakimlere teşekkür ederiz. Bu ceza az. Adalet yerini bulmadı ama yine de adalete güveniyoruz, sonuna kadar bu işi sürdüreceğiz." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Bucak ilçesinde 2 Mart 2023'te Ali Kurama, gözaltı işlemleri sırasında polislerle arasında çıkan arbedede başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kurama, iki ay sonra yaşam savaşını kaybetti.
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