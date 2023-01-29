Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde uyuşturucu getirdi

İstanbul Fatih'te polis, gözaltındaki annesine köfte ekmek getirdiğini söyleyen kadından şüphelendi. Paketi inceleyen polis, ekmeğin içine koyulmuş uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltındaki annesine köfte ekmek içinde uyuşturucu getirdi

Fatih'te gözaltında olan kadına kızı tarafından köfte içinde uyuşturucu getirildi.

Olay, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki Merkezi’nde 24 Ocak günü saat 19.00 sıralarında yaşandı.

"Elektronik Haberleşme Kanununa Muhalefet" suçuyla ilgili 35 ayrı dosyadan gözaltında bulunan N.T. isimli kadına, kızı D.A. ve yanında bulunan C.D. isimli erkek şahıs uyuşturucu madde temin etme girişiminde bulundu.

Gözaltında bulunan N.T.'ye, kızı D.A. ve yanında bulunan C.D. isimli erkek arkadaşı köfte ekmek getirdi. Getirilen köfte ekmeği polis ekipleri kontrol ettiğinde, ekmeğin arasında alüminyum folyoya sarılı halde 2.30 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

D.A. ve C.D. emniyetteki işlemlerinin ardından " veya Uyarıcı Madde Temin Etmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

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