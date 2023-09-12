Gözler AÖL kayıt yenileme tarihlerinde: AÖL kayıt yenileme süreci ne zaman başlayacak?

KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?



Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrencimiz, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzumuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.



18 yaşını bitirmemiş öğrencilerle 6. maddede geçen diğer ücret muafiyeti olan öğrenciler ilk kayıtta dönem sınav katılım ücretini ödemeden yeni kayıtları yapılır.