Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 sonuç tarihi

ABD'de ikametgah ve çalışma izni almak isteyenlerin rağbet göstediği Green Kard başvuruları, bu yıl 7 Kasım 2023 tarihinde sona erdi. Sonuçlar, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından online sistem üzerinden ilan edilecek. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 sonuç tarihi

2024 Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 7 Kasım'da tamamlanan Green Card başvurularının ardından gözler Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılacak olan sonuç açıklamasına çevrildi. Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden öğrenilebilecek. 

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 sonuç tarihi - 1

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇ TARİHİ

Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 sonuç tarihi - 2

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor.

yapmış olan adaylar https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü’ne" tıklayarak sonuca erişebiliyor olacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...