Grip yüzünden gaz kaçağını fark etmedi, ölümden döndü

"ELBİSELERİM KALIN OLMASAYDI BÜTÜN VÜCUDUM YANACAKTI"



Elbiseleri kalın olduğu için vücudunun yanmadığını dile getiren Deniz, "Sadece açık yerlerim yandı, zaten yanmasıyla sönmesi kısa sürdü. Ambulansı aradık, hemen geldiler." diye konuştu.



Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ndeki hizmetlerden çok memnun kaldıklarını anlatan Deniz, şunları aktardı:



"Burada doktor ve personele teşekkür ederiz. Çocuklarım yanımda olsaydı çok daha büyük felaket olurdu. Yoğun bakımda kaldıktan sonra servise geldiğimde 1 hafta sürekli olayın etkisinde kaldım. Değişik rüyalar, aniden zıplamalar, gözümü kapattığımda canlı senaryoları gördüm. Psikolojik destek aldım, uyku ilacı verdiler. Şu an daha iyiyim."



''TEDAVİLERE OLUMLU CEVAP ALIYORUZ''



Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da tüp parlaması sonucu derin alev yanıkları olan Deniz'in tedavisinin sürdüğünü söyleyerek, "Medikal ve pansuman tedavilerine devam ediyoruz. Hastamız 1 hafta yoğun bakımda entübe takip edildi, genel durumu düzelince normal servisimize aldık ve yakın takipteyiz. Klinik durumu iyi gitmekte ve tedavilere olumlu cevap alıyoruz." ifadelerini kullandı.

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