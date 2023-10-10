GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) duyurdu: Eğitim Görevlisi Başvuruları başladı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri, Gençlik Merkezleri ve GSB Yurtları eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları başladı. GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) eğitim görevlisi alımlarıyla ilgili bilgilendirmeyi resmi adresi üzerinden paylaştı.

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) duyurdu: Eğitim Görevlisi Başvuruları başladı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri, Gençlik Merkezleri ve GSB Yurtları eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları 9-15 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri’ne şahsen yapılacak. 

GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) duyurdu: Eğitim Görevlisi Başvuruları başladı - 1

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Eğitim Görevlisi Başvuruları Başladı!

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (BESYO) mezunsan ve en az ikinci kademe antrenörlük belgen varsa,

http://edu.gsb.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsin.

Son başvuru: 9-15 Ekim 2023" denildi.

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