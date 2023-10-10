GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) duyurdu: Eğitim Görevlisi Başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Eğitim Görevlisi Başvuruları Başladı!



Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (BESYO) mezunsan ve en az ikinci kademe antrenörlük belgen varsa,



http://edu.gsb.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsin.



Son başvuru: 9-15 Ekim 2023" denildi.