GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) duyurdu: Eğitim Görevlisi Başvuruları başladı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri, Gençlik Merkezleri ve GSB Yurtları eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmek üzere eğitim görevlisi başvuruları 9-15 Ekim 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Başvurular Gençlik ve Spor İlçe Müdürlükleri’ne şahsen yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Eğitim Görevlisi Başvuruları Başladı!
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (BESYO) mezunsan ve en az ikinci kademe antrenörlük belgen varsa,
http://edu.gsb.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsin.
Son başvuru: 9-15 Ekim 2023" denildi.
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