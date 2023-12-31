GSB personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1071 sözleşmeli personel alımı yapacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel istihdamına ilişkin kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi. Peki, GSB personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

GSB personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

GSB personel alımı için süreç başladı. Adaylar başvurularını ve sınava ilişkin bilgilerini kariyer kapısı üzerinden görüntüleyebilecek. İşte, GSB personel alımı başvurularına dair bilgiler...

GSB BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar başvurularını, 29 Aralık 2023 (00.00) - 8 Ocak 2024 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILMA

Başvurular, başvurulan grup için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek.

Başvurusu kabul edilen adaylardan KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

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