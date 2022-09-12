GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır? 4 bin 147 personel alınacak (e-Devlet GSB personel alımı başvuru şartları)

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından 4 bin 147 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama sonrasında başvurular 10-15 Eylül tarihleri arasında başladı.

e-Devlet üzerinden alınacak olan başvurular için şartlar merak ediliyor. Peki, GSB personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI



Bakan Kasapoğlu'nun personel alımına ilişkin yaptığı açıklamada; "Sporda ve gençlik alanında ortaya koyduğumuz politikalar, yurdun dört bir yanında yükselen tesisler, hizmetlerin standardının korunması noktasında personel alım ihtiyacını da doğuruyor. Biz de bu süreçleri hızlı ve objektif bir şekilde yürüterek, her geçen gün bakanlık ailemizi genişletiyoruz. Genişletmeye de devam edeceğiz.



Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 300 büro personeli, 866 koruma ve güvenlik görevlisi ile 2 bin 981 destek personeli (temizlik) alınacak. Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak gerçekleştirilecek 4 bin 147 personel alımı şimdiden hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar başvurularını, 10-15 Eylül 2022 tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapabilecek.



GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI



Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan Genel ve Özel Şartlara haiz olması gerekmektedir.



A- Genel Şartlar



1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,



3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,



4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (dul ve yetim aylığı hariç)



5) Tercih edilecek pozisyon için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,



6) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,



7) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,



8) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,



9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,



10) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,



11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.