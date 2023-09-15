Güçlendirme çalışması sırasında göçük

Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Gevrek köyünde bir ahırda göçük meydana geldi.
Nurettin Pusmaz isimli vatandaş, oluşan göçük sonrası mahsur kaldı. Pusmaz’ın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Pusmaz, ekiplerin çalışması sonucu göçükten yaralı kurtarıldı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve sağlık durumu iyi olan Pusmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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