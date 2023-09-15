Güçlendirme çalışması sırasında göçük

Yozgat’ın Sorgun ilçesindeki bir ahırda, güçlendirme çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçükte kalan Nuretin Pusmaz isimli vatandaş, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yaralı halde kurtarıldı.

Güçlendirme çalışması sırasında göçük

’ın Sorgun ilçesine bağlı Gevrek köyünde bir ahırda göçük meydana geldi.

Nurettin Pusmaz isimli vatandaş, oluşan göçük sonrası mahsur kaldı. Pusmaz’ın yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine , itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güçlendirme çalışması sırasında göçük - 1

Pusmaz, ekiplerin çalışması sonucu göçükten yaralı kurtarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve sağlık durumu iyi olan Pusmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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