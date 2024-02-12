Gül hastalığı (Rozasea) nedir, belirtileri neler?

GÜL HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

En önemli belirtilerinin başında yüzün orta kısımlarında meydana gelen kızarıklıklar gelir. Özellikle burun etrafındaki ve elmacık kemiklerinin üzerindeki bölgelerde bulunan kılcal damarlarda şişmeler ve kızarmalar olur. Diğer bir belirtisi ise, sivilcelerdir. Burunda kabarcıklar da meydana gelebilir. Bu belirtileri olan kişi doktora başvurmalıdır.



Rozasea her yaşta görülebilen bir deri hastalığıdır. Kadınlarda daha çok görülür. Gül hastalığı bulunan kişiler baharatlı ve kafeinli yiyecek-içeceklerden uzak durmalıdır. Güneş ışığına fazla maruz kalmamalı ve güneş kremi kullanmalıdır.

GÜL HASTALIĞI NEDEN OLUR?



Gül hastalığının nedeni tam olarak bilinmese de hastalığa neden olabilecek bazı durumlar olduğu düşünülmektedir. Gül hastalığı cilt akarları, mantarlar, psikolojik faktörler veya cilt altındaki bağ dokusunun bozulmasından da kaynaklanabilmektedir. Bunun dışında aşağıdaki nedenlere bağlı olarak da gül hastalığının gelişebileceği düşünülmektedir:

