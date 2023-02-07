Gülşen ve Raziye öğretmen depremde yaşamını yitirdi

Aksaray'ın Eskil ilçesi nüfusuna kayıtlı 25 yaşındaki Gülşen Köylü Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde depremde yıkılan evde, 23 yaşındaki Raziye Sanlav ise Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sarsıntıyla birlikte evinden çıktığında devrilen minarenin altında kalarak hayatını kaybetti.

Gülşen ve Raziye öğretmen depremde yaşamını yitirdi

25 yaşındaki Gülşen ve 23 yaşındaki Raziye depremde yaşamını yitirdi.

Merkez üssü 'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen depremde, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Gülşen Köylü, yıkılan binanın altında kaldı.

Gülşen ve Raziye öğretmen depremde yaşamını yitirdi - 1

Çalışma başlatan ekipler, sabah saatlerinde Köylü’nün cansız bedenine ulaştı.

Eskil ilçesine getirilen Köylü'nün cenazesi, ilçeye bağlı Çulha köyüne götürüldü.

Köylü, Çulha Camisi'nde kılınan öğle namazı sonrası toprağa verildi.

2 yıllık öğretmen olan Gülşen Köylü'nün 5 kız ve 1 erkek kardeşi olduğu öğrenildi.

DEPREMDEN KAÇTI, YIKILAN MİNARENİN ALTINDA KALDI

'nın Hilvan ilçesinde görev yapan, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Raziye Sanlav da deprem sırasında evden çıkıp dışarıya çıkınca yıkılan minarenin altında kalıp öldü. 

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

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Bekar olan Sanlav’ın ilk görev yeri Şanlıurfa Hilvan olduğu öğrenildi. Cenazesi yola çıkan Raziye öğretmenin de Eskil ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu depremde hayatını kaybeden öğretmenler için taziye mesajı yayınladı.

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