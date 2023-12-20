Gün dönümü nedir? İşte gün dönümlerinde yaşananlar

Yaz Gündönümü



Her yıl haziran ayında gerçekleşen yaz gündönümü, Kuzey Yarıküre'de yılın en uzun ve Güney Yarıküre'de yılın en kısa günüdür.



Kış Gündönümü



Gündönümleri Ekvatorun her iki tarafında zıttır. Kuzey Yarım Küre’de aralık ayında gerçekleşen kış gün dönümünün gündüz süresinin en kısa, gece süresinin en uzun gün olduğu düşünülür. Aslında kış gün dönümü, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla geldiği belirli bir andır.

GÜN DÖNÜM TARİHLERİ



21 Mart: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlar.



21 Haziran: En uzun gündüz, en kısa gece. Yaz mevsimi başlar (Kuzey yarım kürede)



23 Eylül: Gece ve gündüz eşit olur. Yaz biter, sonbahar başlar. (Kuzey yarım kürede)



21 Aralık: En uzun gece, en kısa gündüz. Kış mevsiminin başlangıcı. (Kuzey yarım kürede)