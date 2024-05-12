Kahramanmaraş Hava Durumu | Kahramanmaraş İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Kahramanmaraş için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Kahramanmaraş İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kahramanmaraş için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Kahramanmaraş hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 24°. Yarın için Kahramanmaraş hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 25°. 17 Mayıs 2024 Cuma Kahramanmaraş hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 27°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Kahramanmaraş hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 19 Mayıs 2024 Pazar Kahramanmaraş hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 31°.