Güneş tutulması ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleşecek? (2023 güneş tutulması tarihleri)

Yılın en heyecanlı gök olayları arasında yer alan güneş tutulmasının, 2023 yılında hangi tarihlerde yaşanacağı merak ediliyor. Her yıl iki kez meydana gelen güneş tutulmalarının bu yıl ne zaman yaşanacağı belli oldu. Peki, güneş tutulması ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleşecek?



2023 GÜNEŞ TUTULMASI TARİHLERİ



2022'nin ilk güneş tutulması 30 Nisan'da, ikinci ve son güneş tutulması ise 25 Ekim günü yaşanmıştı. 2023 yılı gök olayları takvimine göre bu yılın güneş tutulması tarihleri belli oldu.



Buna göre; 2023 yılı güneş tutulması 20 Nisan 2023'te ve 14 Ekim 2023'te gerçekleşecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLACAK?



Ay, güneşin önünden geçerek parçalı bir güneş tutulması meydana getirecek. Güneş, gözlemcilerin dünyanın neresinde bulunduklarına bağlı olarak hilal bir ay gibi görünecek.