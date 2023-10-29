Güngören’de çöken binanın yanında zarar gören binalar mühürlendi

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Genç Osman Mahallesi, Geçit Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldığı sırada, çökme meydana gelmişti. Çöken binanın beton parçaları, çevredeki binalardan birinin balkonuna birinin ise duvarlarına çarparak zarar vermişti.
İtfaiye, sağlık, belediye ve AFAD ekiplerinin çalışma yaptığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Zarar gören binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Hasarlı binalar Güngören Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.
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