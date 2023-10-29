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Güngören’de çöken binanın yanında zarar gören binalar mühürlendi

Güngören'de 5 katlı binanın kontrollü yıkımı sırasında çökmesi sonucu beton parçalarının çarpmasıyla çevredeki iki bina zarar görmüştü. Binalardaki vatandaşlar tahliye edilirken binalar zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Güngören’de çöken binanın yanında zarar gören binalar mühürlendi

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Genç Osman Mahallesi, Geçit Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın kontrollü yıkımı yapıldığı sırada, çökme meydana gelmişti. Çöken binanın beton parçaları, çevredeki binalardan birinin balkonuna birinin ise duvarlarına çarparak zarar vermişti.

Güngören’de çöken binanın yanında zarar gören binalar mühürlendi - 1

İtfaiye, sağlık, belediye ve AFAD ekiplerinin çalışma yaptığı olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Zarar gören binalarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Hasarlı binalar Güngören Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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