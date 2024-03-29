Güngören'de kombi patladı, yangın çıktı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek binada mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balkonunda yangın çıkan dairede ise, maddi hasar meydana geldi.



Bina sakinlerinden Doğukan Şentürk, "Yangın çıktığında ben uyuyordum. Söylenenlere göre, kombide bir ateşlenme olmuş. Bina alevler içerisindeydi, evden kendimi zor attım. Bende bu binada oturuyorum, yangın alt katımızda oldu. Çok sıkıntılıydı çok problemliydi. Önemli olan insanlara birşey olmaması. Bir problem olmadan atlattık diyebilirim." şeklinde konuştu.