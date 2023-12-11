Güngören'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Güngören'de iki grup arasında çıkan tartışmada, taraflar birbirine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Polis, olay sonrası bir şüpheliyi gözaltına alırken, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güngören'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Güven Mahallesi Sarmaşık Sokak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada, E.Ö, K.Ç, S.Ö. ve O.K. yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan E.Ö. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Güngören'de silahlı çatışma: 1 ölü, 3 yaralı - 1

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri, olay nedeniyle çevre sokaklarda güvenlik önlemi aldı.

Polis ekipleri şüphelilerden birini gözaltına alırken, olay yerinden kaçan diğer zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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