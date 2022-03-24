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Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldürdü

Antalya'da bir kişi, gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran komşusunu pompalı tüfekle öldürdü.

Haberler - DHA 24.03.2022 - 11:48

Gürültü nedeniyle uyaran komşusunu öldürdü

'nın Aksu ilçesinde belediye işçisi Mehmet Pay (35), gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Ramazan Kahraman'ı (36) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Murtana Mahallesi'nde meydana geldi.

Aksu Belediyesi'nde çalışan işçi Mehmet Pay, iddiaya göre gürültü yapınca komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı.

POMPALI TÜFEKLE VURDU

Uyarıya sinirlenen Mehmet Pay, pompalı tüfekle Ramazan Kahraman'a 2 el ateş etti. Kahraman, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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