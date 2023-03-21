Güvenlik görevlisine "kırmızı alan" saldırısı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki kişi güvenlik görevlisine saldırdı.

Ercan Babacan (54) ve Muhammed Gökçe (32) hastanenin acil bölümündeki kırmızı alanda tedavi gören yakınlarının yanına gitmek istedi. Ancak o sırada acildeki güvenlik görevlisi Nedim Alyörük buna izin vermedi.

Kırmızı alana giremeyen Babacan ve Gökçe kendilerine izin vermeyen Alyörük ile tartıştı. 2 kişi zorla kırmızı alana girmek isteyince de Alyörük kollarından tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.

