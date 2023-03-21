Güvenlik görevlisine "kırmızı alan" saldırısı

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki kişi güvenlik görevlisine saldırdı.
Ercan Babacan (54) ve Muhammed Gökçe (32) hastanenin acil bölümündeki kırmızı alanda tedavi gören yakınlarının yanına gitmek istedi. Ancak o sırada acildeki güvenlik görevlisi Nedim Alyörük buna izin vermedi.
Kırmızı alana giremeyen Babacan ve Gökçe kendilerine izin vermeyen Alyörük ile tartıştı. 2 kişi zorla kırmızı alana girmek isteyince de Alyörük kollarından tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.
ARBEDE YAŞANDI
Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı. Babacan ve Gökçe Alyörük'e saldırmaya başladı.
Yaşanan arbedeyi gören kadın bir güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.
Arbede sonrasında güvenlik görevlileri 'Beyaz Kod' vererek polise ihbarda bulundu.
SERBEST BIRAKILDI
Şüpheliler polise verdikleri ifadede güvenlik görevlisine saldırdıklarını kabul etti. Şüphelilerden Muhammed Gökçe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Gökçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.