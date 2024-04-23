Adana’da hırsızlık zanlısı, güvenlik kamerası kayıtlarını polise veren yöneticiyi 9 yerinden bıçakladı.



İddiaya göre, geçen ay bölgede hırsızlık girişiminin olması üzerine polis ekipleri sokakta bulunan Halil Yatsı Kaya apartmanına gelip yönetici Mahmut Gümüş’ten güvenlik kamerası görüntülerini istedi.



Görüntüleri inceleyen polis ekipleri hırsızın aynı apartmanda oturan özel güvenlik Selami C. olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan Selami C., daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Apartmana gelen Selami C., bunun üzerine yöneticiye, “Neden güvenlik kamerası görüntülerini polise verdin.” diyerek tepki gösterdi.



Geçen 17 Nisan Çarşamba günü akşam 20.30 sıralarında ise apartmandan çöp atmak için dışarı çıkan Mahmut Gümüş ile Selami C. tekrar karşılaşıp tartıştı.

9 YERİNDEN BIÇAKLADI



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çantasından bıçağı çıkartan Selami C., Gümüş’ü sırtının 9 yerinden bıçakladı.



Gümüş, kanlar içerisinde yere yığılırken Selami C. ise kaçarak uzaklaştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Mahmut Gümüş’ü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.



Polis ekipleri ise kaçan Selami C’yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Selami C., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



DURUMU AĞIR



5 gün yoğun bakımda tedavi gören Mahmut Gümüş ise dün yataklı servise alındı ancak durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Gümüş’ün ailesi, Selami C’nin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.