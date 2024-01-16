Güzellik merkezinde kıskançlık cinayeti

İzmir'in Buca ilçesindeki güzellik merkezinde bir kişi, eşini başka erkeklerle görüştürdüğü iddiası ile tartıştığı Sercan Çelik'i bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası polis ekiplerini bekleyen şüpheli, suç aleti ile birlikte teslim oldu.

Güzellik merkezinde kıskançlık cinayeti

Buca'nın Menderes Caddesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde iddiaya göre M.A.(45), eşinin sahip olduğu güzellik merkezine gelerek, kadın kuaförü olduğu öğrenilen Sercan Çelik (34) ile tartışmaya başladı.

İkili arasındaki gerginlik, kavgaya dönüştü. Bu sırada M.A., bıçakla saldırdığı Çelik'i boyun ve göğüs bölgesinden yaraladı. Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışan Çelik, yardım istemek amacıyla sokağa çıkmaya çalışırken, aldığı yaraların etkisiyle merdivenlerde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerinde bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde bekleyen cinayet zanlısı M.A.'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Güzellik merkezine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirirken, M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sercan Çelik'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güzellik merkezinde kıskançlık cinayeti - 1 Sercan Çelik

EŞİNİ BAŞKA ERKEKLERLE GÖRÜŞTÜRDÜĞÜ İDDASI

Cinayet şüphelisi M.A.'nın ilk ifadesinde, Sercan Çelik'in eşini başka erkeklerle görüştürdüğünü bu nedenle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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