Güzellik merkezinde kıskançlık cinayeti

Buca'nın Menderes Caddesi'nde bulunan bir güzellik merkezinde iddiaya göre M.A.(45), eşinin sahip olduğu güzellik merkezine gelerek, kadın kuaförü olduğu öğrenilen Sercan Çelik (34) ile tartışmaya başladı.

İkili arasındaki gerginlik, kavgaya dönüştü. Bu sırada M.A., bıçakla saldırdığı Çelik'i boyun ve göğüs bölgesinden yaraladı. Bıçak darbelerinden kurtulmaya çalışan Çelik, yardım istemek amacıyla sokağa çıkmaya çalışırken, aldığı yaraların etkisiyle merdivenlerde yere yığıldı.



Çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerinde bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde bekleyen cinayet zanlısı M.A.'yı suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Güzellik merkezine gelen Çelik'in yakınları sinir krizi geçirirken, M.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sercan Çelik'in cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

