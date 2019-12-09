Güzellik ve saç bakım kurslarına yoğun ilgi

Türkiye'de güzellik ve kişisel bakım sektöründeki büyüme İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (İSMEK) Bakırköy'deki Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Okulu'na yönelik rağbeti de arttırdı.

Milliyet gazetesinden Gülten Çoktan'ın haberine göre, sektör değiştirenlerin ve kendi iş yerini açmak isteyen kadınların gözdesi olan bu merkezlere 2019-2020 eğitim dönemi için 7 bin 276 başvuru gerçekleşti. Eğitimler sonunda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verilirken isteyen kendi iş yerini açabiliyor.

Yurt dışında bu alanda verilen kurs maliyetlerinin fazla olması nedeniyle sadece bu eğitim için Türkiye'ye gelen de var hemşireliği bırakıp güzellik uzmanı olmayı hedefleyenler de...

Güzellik okuluna gelen kursiyerlerin çoğunlukla mali müşavir, bankacı, muhasebeci, sağlıkçı olduğunu söyleyen Saç Bakım Yapımı ve Manikür Pedikür Teknikleri Uzmanı Vildan Uzunali şunları söyledi: “Buradaki eğitimle direkt iş hayatına başlayabiliyorlar. İran'dan buraya gelip kesim derslerine katılmak isteyenler oluyor. Rusya'dan çok öğrencimiz var. Ruslar biraz daha protez tırnak programlarına katılıyor."



Bakırköy Güzellik Okulu'ndaki manikür ve pedikür programına katılan Sevinç Filiz, 12 senedir hemşirelik yapıp bıraktığını söylerken en büyük hayalinin kendi güzellik merkezini açmak olduğunu söyledi. Hemşireliği bırakıp cilt ve epilasyon programına katılan Kübra Karademir'in hayali de aynı yönde.

Semra Abacı ise kursa katıldıktan sonra kuaför masrafından kurtulduğunu vurgulayarak "Yıllarca kuaförlere yüksek ücretler ödedim. Burada artık fönden tutun saça dair her şeyi neredeyse öğrendim. Kendi saçımı şimdi kendim yapabiliyorum” dedi.

"ABD'DE BU EĞİTİM BEDELİ 18 BİN DOLAR"

Bakırköy'de bulunan Güzellik Okulu'nun kursiyerlerinden biri 3 çocuk annesi Seyhan Cays. ABD'de kendi güzellik salonunu açmak için Türkiye'ye gelen Cays, "ABD'de 8 ay süren saç eğitiminin bedeli 18 bin dolar. Para verip başka yerlere de gittim ama en iyi İSMEK'te öğrendim. Çocuklarım ABD'de. Eğitimleri tamamlayıp sertifikamı alıp geri döneceğim. Orada kendi iş yerimi açmak istiyorum" diyor.