Samsun'da narkotik uygulaması: 28 kişiye yasal işlem

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle il genelinde narkotik uygulaması düzenledi.

Yapılan aramalarda, 483,52 gram skunk, 119 adet sentetik ecza, 8,58 gram esrar, 4,4 gram metamfetamin, 7 adet uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 2 adet ruhsatsız tabanca, 137 adet tabanca fişeği ve 5 adet tüfek kartuşu ele geçirildi.

Uygulamada 28 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.