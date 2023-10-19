Haber alınamayan hemşire evinde ölü bulundu

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Özkan Karakurt, evinde ölü bulundu.



Karakurt’un mesai arkadaşları işe gitmeyince evini telefonla aradı. Karakurt’a ulaşamayan arkadaşları durumu ailesine bildirdi.



Aile, oğullarının yaşadığı Van’ın İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi’ndeki evine giderek kapısını çaldı.



Açılmayan kapıyı kıran aile, evde oğullarının cansız bedenini buldu.



İhbar üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri geldi.



Adli Tıp Morgu’na götürülen Karakurt’un cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.



Bugün, memleketi Hakkari’nin Bağışlı köyünde toprağa verileceği belirtilen Karakurt’un kesin ölüm nedeni otopsi raporunun çıkmasıyla belli olacak.