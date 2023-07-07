Hablemitoğlu suikastı sanığı Nuri Gökhan Bozkır firar etti

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı davasında tutuksuz yargılanan Nuri Gökhan Bozkır firar etti.

Adli kontrol kararı gereği her hafta karakola imza vermesi gereken Bozkır'ın bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi üzerine hakkında yakmalama kararı çıkarıldı.

Bozkır tüm aramalara rağmen bulunamadı. Yurt dışına çıktığından şüphelenilen Bozkır'ın kaçma ihtimaline karşı sınır kapıları uyarıldı.



Eski Özel Kuvvetler Komutanlığı görevlisi yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır, 2006 yılında “Sauna Çetesi” olarak bilinen suç örgütü ile ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmişti.



Şanlıurfa'da görülen silah ve patlayıcı kaçakçılığı davası sebebiyle Ukrayna'ya firar eden Bozkır burada Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili itiraflarda bulunmuştu.

Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından 2022 yılı ocak ayında Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu Hablemitoğlu suikastı davasında yargılanan Bozkır, ''mevcut delil durumunun sanıklar lehine değişmesi ihtimali nedeniyle” diğer 9 sanıkla birlikte mayıs ayında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Her hafta karakola imza vermesi gereken Bozkır, yargılandığı Şanlıurfa merkezli silah kaçakçılığı davasında 21 yıl 9 ay hapis cezası verilmesinin ardından imzaya gitmedi. Bunun üzerine mahkeme Nuri Gökhan Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.



Yurt genelinde aranan Bozkır'ın yurt dışına kaçtığından şüpheleniliyor.

