Hac çıkış ve dönüş tarihleri belli oldu: Hacca ne zaman gidilecek?

2024 yılı kesin kayıtları için süreç devam ederken Hac çıkış ve dönüş tarihleri belli oldu. Takvime göre, Hac ziyaretleri mayıs ayı itibariyle başlayacak. Peki, Hacca ne zaman gidilecek? İşte Hac çıkış ve dönüş tarihleri...

Hac çıkış ve dönüş tarihleri belli oldu: Hacca ne zaman gidilecek?

​2024 Hac kura çekilişi geçtiğimiz günlerde noter huzurunda tamamlandı. 2 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, 6-24 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kayıt olmak istedikleri /Acenta Organizasyonundan birini seçtikten sonra kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Kayıt süreci devam ederken 2024 yılı Haccı gidiş ve dönüş tarihleri Diyanet tarafından paylaşıldı. 

Hac çıkış ve dönüş tarihleri belli oldu: Hacca ne zaman gidilecek? - 1

HAC GİDİŞ - DÖNÜŞ TARİHLERİ

Diyanet’in açıkladığı takvime göre gidişler 9 Mayıs-12 Haziran ((1 Zilkade 1445- 5 Zilhicce 1445) tarihleri arasında olacak.

Hac çıkış ve dönüş tarihleri belli oldu: Hacca ne zaman gidilecek? - 2

Dönüşler ise 22 Haziran-17 Temmuz (15 Zilhicce 1445 - 1O Muharrem 1446) tarihleri arasında olacak gerçekleştirilecek.

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