Hac çıkış ve dönüş tarihleri belli oldu: Hacca ne zaman gidilecek?

​2024 Hac kura çekilişi geçtiğimiz günlerde noter huzurunda tamamlandı. 2 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, 6-24 Kasım tarihleri arasında e-Devlet üzerinden kayıt olmak istedikleri Diyanet/Acenta Organizasyonundan birini seçtikten sonra kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Kayıt süreci devam ederken 2024 yılı Haccı gidiş ve dönüş tarihleri Diyanet tarafından paylaşıldı.

HAC GİDİŞ - DÖNÜŞ TARİHLERİ Diyanet’in açıkladığı takvime göre gidişler 9 Mayıs-12 Haziran ((1 Zilkade 1445- 5 Zilhicce 1445) tarihleri arasında olacak.



Dönüşler ise 22 Haziran-17 Temmuz (15 Zilhicce 1445 - 1O Muharrem 1446) tarihleri arasında olacak gerçekleştirilecek.