Hac kuraları ne zaman çekilecek? (2024 Diyanet hac kurası çekiliş tarihi)

Hac kuraları için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı açıklamaların ardından hac kuraları için tarih belli oldu. Dini vazifelerini yerine getirmek isteyen hacı adayları ise hac kura tarihleri için bekleyişini sürdürüyor. Peki, 2024 hac kuraları ne zaman çekilecek?



2024 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?



Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamayla birlikte, hac kuraları için tarih verdi.



Açıklamada, "Hac müracaatları halen devam ediyor. Müracaatlar tamamlandıktan sonra yani Ekim ayının sonu veya Kasım ayının başında hac kurasını gerçekleştirmiş olacağız İnşallah." denildi.



Buna göre; hac kuraları bu yıl ekim ayının sonu veya kasım ayının başı itibarıyla çekilecek.



HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?



Hacı adayları, 11 Ekim'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak "http://ddo.link/hac" dijital hizmeti üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek.



Önceki yıllarda başvuru yapanlar ise konaklama türü, birliktelik bağlantısı ve kuraya katılmak istediği il gibi bilgileri aynı ekran üzerinden güncelleyebilecek.