Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mustafa Şahin yönetimindeki otomobil, Asarcık-Kavak kara yolu Kavak mevkisinde Şuayip Gün idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki 3 yolcu yaralandı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Asarcık'ta öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen sürücülerden Mustafa Şahin, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

