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Akçakoca'dan Kocaali istikametine seyreden hafif ticari araç, Alandere mevkisinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.



Araç, Akçakoca istikametine giden motosikletlerle çarpıştı. Kazada 4'ü kadın 7 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Haber verilmesi üzerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri güvenik önlemleri alırken, ölen ve yaralanan vatandaşların kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.



Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, kazadan ötürü büyük üzüntü duyduklarını belirtti.



Vatandaşlara daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Balkanlıoğlu, "Hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu gözüküyor ama daha tahkikat devam ediyor. Sürücülerimiz daha dikkatli olsa bunca can ve mal kaybı yaşanmaz. Trafik kuralları ve cezalarına rağmen sürücülerimiz maalesef dikkatsiz. Genelde dikkatsizlikten kaynaklanan son derece üzücü ve acı verici olaylar yaşıyoruz." dedi.



Balkanlıoğlu, olay yeri inceleme ve savcılık makamının kaza mahallinde çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:



"İlk gelen bilgiler 8 ölü olduğu yönündeydi. Yeni bilgilerde ölü sayısının 7 olduğu anlaşıldı. Hafif ticari araç, Akçakoca tarafından Sakarya Kocaali yönüne giderken, karşı şeride geçiyor. Orada seyir halindeki motosikletlilere çarpıyor. Bize gelen bilgilere göre 4'ü kadın 7 kişi kazada hayatını kaybediyor."