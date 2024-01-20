Kaza, saat 01.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi, Sergi Sokak'ta meydana geldi.
İddiaya göre hafif ticari aracın sürücüsü, sokak üzerinde yolcu bıraktıktan sonra kontağı kapalı şekilde yokuş aşağıya inmeye başladı.
Freni tutmayan hafif ticari aracın direksiyonu kitlenirken yolun sağındaki tellere çarparak durabildi. Hafif ticari aracı inşaat alanına düşmekten tel örgüler kurtardı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, hafif ticari aracı halat ile bağlayarak mahalle sakinleri ile birlikte bulunduğu yerden çıkarttı.
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