Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Düzce'nin Yığılca ilçesinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten düşen ve kalp masajı ile hayata döndürülen sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Caddesi üzerinde meydana geldi.

Akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra iddiaya göre kontrolsüz şekilde yola çıktığı belirtilen Nazmi Arap (46) idaresindeki motosiklet, Durdu Şer yönetimindeki  hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazanın ardından motosikletten savrularak asfalt zemine düşen Nazmi Arap ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü Nazmi Arap'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Kalp masajı ile hayata döndürülen Arap, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Düzce Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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