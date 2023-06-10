Hafize Gaye Erkan kimdir? (Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan hakkında bilgiler)

Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından Merkez Bankası (TCMB) yönetiminde beklenen değişiklik oldu.

Şahap Kavcıoğlu'nun yerine Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de 9 Haziran 2023'te yayımlanan kararla, Dr. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı. Hafize Gaye Erkan böylece, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu.

1982 doğumlu olan Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Eğtimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Erkan, Princeton Üniversitesi tarihinde doktorayı bir yılda tamamlayan ilk öğrenci oldu. ABD'deki en etkin 40 genç sıralamasında birinci olan Erkan, çok sayıda finansal kuruluşta üst düzey yöneticilik yaptı.

MEHMET ŞİMŞEK İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ



Yeni kabinede Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından hükümetin para politikası tarafında normalleşme beklentileri canlanmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, "Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır" açıklamasını yapmıştı.



"Hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı yükseltmek" olduğunu söyleyen Şimşek, "Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarına başlayacakları mesajını veren Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla, Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır" diye konuşmuştu.

Türkiye'de 2021 yılından beri Türkiye Ekonomi Modeli ya da Yeni Ekonomi Modeli diye tarif edilen bir ekonomi modeli uygulanıyor. Hem Mehmet Şimşek’in verdiği mesajlar hem de Merkez Bankası Başkanlığı görevine Hafize Gaye Erkan’ın getirilmesi ekonomide bu modelden vazgeçilip, yeniden ortodoks politikalara dönüleceğine yönelik güçlü bir adım olarak yorumlandı. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi ve hakkında tüm merak edilenler...

MERKEZ BANKASI BAŞKANI HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında İstanbul'da Elazığlı makine mühendisi bir baba ve matematik öğretmeni bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Hafize Gaye Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olmasının ardından Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü 2001'de tamamladı.

Eğitimine ABD'de devam eden Erkan, 2005'te Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora derecesi aldı. Erkan, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da tamamladı.



Kariyerine 2005 yılında Goldman Sachs'ta başlayan Erkan, burada görev yaptığı 9 yıl boyunca ABD'deki büyük bankalar ile sigorta şirketlerinin yönetim kurulları ve üst düzey yönetim ekiplerine bilanço yönetimi, stres testi ve sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmeti verdi.



First Republic Bank'ta 2014 yılında çalışmaya başlayan Hafize Gaye Erkan, burada çalıştığı yaklaşık 8 yıl süresince eş icra kurulu başkanı (Co-CEO), başkan, yönetim kurulu üyesi, yatırım direktörü, mevduat direktörü ve risk eş direktörü olarak görev yaptı.



Merkezi ABD'de bulunan mücevher şirketi Tiffany & Co'da 2 yıl yönetim kurulu üyesi olan Erkan, 2022'de, Fortune 500'de yer alan küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'ın yönetim kuruluna katıldı.



San Francisco Business Times'ın 2018'deki araştırmasına göre, Amerika'nın en büyük 100 bankasında başkan veya CEO unvanına sahip 40 yaşın altındaki tek kadın olan Erkan, aynı yıl San Francisco Business Times'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi" ile Crain New York Business'ın "40 Yaş Altı 40 Listesi"nde yer aldı.



Erkan, 2019 yılında da Crain's'in "Bankacılık ve Finans Sektöründe Önemli Kadınlar Listesi" ile American Banker'ın "İzlenmesi Gereken Kadınlar Listesi"ne girdi.



Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon konularında uzmanlığa sahip olan Erkan, Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finansal Mühendislik Bölümü Danışma Konseyi'nde de görev yaptı.

Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atandı. Söz konusu atama ile Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin ilk kadın başkanı oldu.

