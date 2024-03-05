Hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ölü

Edirne'de Mehmet Gül'ün kullandığı hafriyat yüklü kamyon Lalapaşa ilçe girişinde aynı şirkette çalışan Erhan Köse yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Bulunduğu yerden ekiplerce çıkarılan Gül'ün cenazesi Lalapaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.



Diğer sürücü ise ifadesi için Lalapaşa Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.



Konya'dan Edirne'ye çalışmak için gelen sürücülerin akraba oldukları öğrenildi.