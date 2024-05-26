Hafriyat kamyonu binaya çarptı

İstanbul Avcılar'da dar bir sokaktan çıkmaya çalışan hafriyat kamyonu, manevra yaparken bir binaya çarptı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada ufak çaplı hasar oluştu. Apartman sakinleri şoföre tepki gösterdi.

Hafriyat kamyonu binaya çarptı

İstanbul'un Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi Karayolları Caddesi Çobansuyu Sokak'ta dün akşam saatlerinde iddiaya göre, cadde üzerinden sokağa giren hafriyat kamyonu dar alanda manevra yapmaya çalışırken binaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle korkan bina sakinleri balkona çıkarak kamyon şoförüne tepki gösterdi.

Yaşanan kazada kimse yaralanmazken apartman sakinleri daha önce de binalarına kamyon çarptığını ifade etti. Kaza nedeniyle binada hasar oluştu.

Bina sakinlerinden biri, “Binamıza zarar geldi. Hafriyat kamyonu geçerken binamıza çarptı. Bir iki defa oldu bu olay. Bugün de bir tanesi çarpmış. Binamıza zarar veriyor.” dedi.

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