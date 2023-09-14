Hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi Terminal Caddesi’nde kurye Hüseyin Yeniçağ’ın kullandığı motosikletle karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafriyat kamyonu çarpıştı.

Öğle saatlerinde meydana gelen kazada savrulan motosiklet, bariyerlere çarptı, Yeniçağ yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hüseyin Yeniçağ’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.