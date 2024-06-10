Hafta sonu bu ile dikkat! Hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor

Antalya'da hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar daha da artacak. Valilik mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredecek sıcaklıkları için uyarıda bulundu.

Hafta sonu bu ile dikkat! Hava sıcaklığının 45 dereceye çıkması bekleniyor

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağı belirtildi.

Açıklamada, "Antalya'da mevsim normallerinin 8-12 derece üzerinde seyredecek hava sıcaklığının 37 ila 45 derece olacağı tahmin edilmektedir. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

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