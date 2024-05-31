Hafta sonu hava nasıl olacak? 1-2 Haziran hava durumu tahminleri

Hafta sonu öncesi hava durumu araştırmaları başladı. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava nasıl olacak? 1-2 Haziran hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

1-2 HAZİRAN TAHMİNLERİ

Hafta sonu hava nasıl olacak? 1-2 Haziran hava durumu tahminleri - 1
Hafta sonu hava nasıl olacak? 1-2 Haziran hava durumu tahminleri - 2

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