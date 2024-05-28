Haïdouti Orkestrası AB ruhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

Paris merkezli grup, 14 yıldır Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu'nun müzikal mirasını keşfediyor. Dördüncü albümleri “Babel Connexion” 2017 yılında yayımlandı. Albümde Ermeni, Azeri ve Lübnan müziğinden etkilenen parçalar yer alıyor.
Çok sesli, çok etnikli ve çok kültürlü grup şarkılarıyla nefret söylemi ve kültürel izolasyona karşı mücadele ediyor.
Grubun davulcu Sylvain Dupuis, çok kültürlü müziklerinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor:
“Hepimiz Fransa’da yaşıyoruz. Her birimiz kendi kültürünü getiriyor ve bunun sonucunda ortaya yaptığımız müzikte büyük bir harman çıkıyor.”
Grubun akordeoncusu Adrian Iordane, “Bir çingene müzisyen olarak müziğimin ve geleneğimin, zenginliğini göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Müzik becerilerimi paylaşabilmek benim için bir zevk” diyor.
7 Mayıs'ta Van'da yolculuğuna başlayan grup 9 Mayıs'ta Şanlıurfa'da, 10 Mayıs'ta Gaziantep'te sahne aldı ve 11 Mayıs'ta Kayseri'de turnesini tamamladı. Grup üyeleri Türkiye'ye hayran kaldı.
“Türkiye’ye ilk gelişim. Buradaki atmosfer harika. Şanlıurfa’yı çok sevdim” diyor grup üyesi Manel Girard.
Grupta Türkiye'den müzisyenler de yer alıyor. Bunlardan biri olan Ruşan Filiztek şöyle konuşuyor: “Hepimiz çok heyecanlıydık. Van, Şarlıurfa, Gaziantep ve Kayseri rotasında hem doğanın zenginliğini gördük hem de insanların sıcakkanlılığını hissettik.”
Türkiye’den diğer bir üye Edika Gündüz ise “Seyirci muhteşemdi. Müziğimiz, onların enerjisiyle birleşince aramızda çok iyi bir duygusal paylaşım oldu” diye konuşuyor.
Seyirciler şarkılara eşlik etti
İzleyiciler konserleri büyük bir heyecanla izledi. Grupla birlikte şarkılar söylediler, dans ettiler ve coşkuyla grubu alkışladılar.
Gaziantepli izleyicilerden Gönül Doğru şöyle diyor: “Orkestra hepimizin ortak kültürünün müziğini seslendirdi. Şarkılar farkı dillerde olsa da ezgileri tanıdık olduğu için hepimiz eşlik ettik.” Gaziantepli diğer bir izleyici Levent Elbeyli ise “Bir Avrupa kentine layık vizyonla Gaziantep’te güzel bir konser izledik” ifadelerini kullanıyor.
Seyirciler büyük bir coşkuyla halay çekti
“Çok güzel bir etkinlikti. Ezgilere aşinaydık çünkü aynı coğrafyayı paylaşıyoruz” diyor Kayseri konserinin ardından Furkan Kapanoğlu.
Şanlıurfa konserini izleyen Melike Demirbaş, “Konsere bayıldım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diyerek hislerini paylaşıyor.
Van konserini izleyen Erinç Açıkgöz ise, “Harika bir konserdi. Daha önce hiç duymadığım bir gruptu ama bir müzisyen olarak çok etkilendim. Pek çok türü ustalıkla sentezlediler” diye konuşuyor.
AB değerlerinin altı çizildi
ABBM koordinatörleri de halkın konserlere olan ilgisini doğruluyor. Şanlıurfa ABBM Koordinatörü Erol Yüncü konserlerin önemini vurguluyor: “Konser öncesinde ve sonrasında pek çok olumlu geri dönüş aldık. Bu gibi aktiviteler AB değerlerinin altını çiziyor ve farklı kültürlerin bir arada uyum içinde yaşayabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullanıyor.
Gaziantep ABBM Koordinatörü Sezin Darwish
Gaziantep ABBM Koordinatörü Sezin Darwish’e göre "Gaziantep kültürlerin beşiği olan Mezopotamya'da yer alıyor. Bu nedenle farklı kültürlerden insanların bir araya geldiği Haudouti Orkestrası Gaziantep'te büyük bir ilgiyle karşılandı." Şöyle diyor Darwish:"Müziğin evrensel gücü sayesinde Avrupa Birliği'ni Gaziantep halkına tanıttık."
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise, “Grubun kendisi, yaptığı müzik ve verdiği konserler müziğin birleştirici gücünün bir kanıtı. Konserlerde grup üyeleri ve dinleyiciler arasındaki duygusal bağ ve paylaşım paha biçilemezdi. AB Delegasyonu olarak bu kültürel paylaşımın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuşuyor.
Bu büyüleyici yolculuğa tanık olacağınız ve müziğin evrensel çekiciliğini deneyimleyeceğiniz videonun tamamı için tıklayın.
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