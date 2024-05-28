Haïdouti Orkestrası AB ruhunu müziğiyle Anadolu'ya taşıdı

Paris merkezli grup, 14 yıldır Balkanlar, Türkiye ve Orta Doğu'nun müzikal mirasını keşfediyor. Dördüncü albümleri “Babel Connexion” 2017 yılında yayımlandı. Albümde Ermeni, Azeri ve Lübnan müziğinden etkilenen parçalar yer alıyor. Çok sesli, çok etnikli ve çok kültürlü grup şarkılarıyla nefret söylemi ve kültürel izolasyona karşı mücadele ediyor.



Grubun davulcu Sylvain Dupuis, çok kültürlü müziklerinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlatıyor: “Hepimiz Fransa’da yaşıyoruz. Her birimiz kendi kültürünü getiriyor ve bunun sonucunda ortaya yaptığımız müzikte büyük bir harman çıkıyor.”



Grubun akordeoncusu Adrian Iordane, “Bir çingene müzisyen olarak müziğimin ve geleneğimin, zenginliğini göstermenin önemli olduğunu düşünüyorum. Müzik becerilerimi paylaşabilmek benim için bir zevk” diyor.

7 Mayıs'ta Van'da yolculuğuna başlayan grup 9 Mayıs'ta Şanlıurfa'da, 10 Mayıs'ta Gaziantep'te sahne aldı ve 11 Mayıs'ta Kayseri'de turnesini tamamladı. Grup üyeleri Türkiye'ye hayran kaldı.



“Türkiye’ye ilk gelişim. Buradaki atmosfer harika. Şanlıurfa’yı çok sevdim” diyor grup üyesi Manel Girard.



Grupta Türkiye'den müzisyenler de yer alıyor. Bunlardan biri olan Ruşan Filiztek şöyle konuşuyor: “Hepimiz çok heyecanlıydık. Van, Şarlıurfa, Gaziantep ve Kayseri rotasında hem doğanın zenginliğini gördük hem de insanların sıcakkanlılığını hissettik.”



Türkiye’den diğer bir üye Edika Gündüz ise “Seyirci muhteşemdi. Müziğimiz, onların enerjisiyle birleşince aramızda çok iyi bir duygusal paylaşım oldu” diye konuşuyor.



Seyirciler şarkılara eşlik etti



İzleyiciler konserleri büyük bir heyecanla izledi. Grupla birlikte şarkılar söylediler, dans ettiler ve coşkuyla grubu alkışladılar.



Gaziantepli izleyicilerden Gönül Doğru şöyle diyor: “Orkestra hepimizin ortak kültürünün müziğini seslendirdi. Şarkılar farkı dillerde olsa da ezgileri tanıdık olduğu için hepimiz eşlik ettik.” Gaziantepli diğer bir izleyici Levent Elbeyli ise “Bir Avrupa kentine layık vizyonla Gaziantep’te güzel bir konser izledik” ifadelerini kullanıyor.