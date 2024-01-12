Hain saldırıya art arda tepkiler

Kuzey Irak'taki üs noktasına terör örgütü unsurlarınca saldırı düzenlendi. Saldırılar sonucunda 5 askerin şehit olduğu, 8 askerin de yaralandığı bildirildi.

Hain saldırının ardından siyasilerden art arda başsağlığı paylaşımları geldi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ:



"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehadet mertebesine erişen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim makamlarını âli, mekânlarını cennet eylesin.



Devletimiz, vatanımızın bekası ve milletimizin selâmeti için fedayı can eden kahramanlarımızın kanını yerde bırakmayacaktır. Bu topraklardan son terörist sökülüp atılana, terörün arkasındaki tüm destekler ortadan kaldırılıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimize de Rabb’imden şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK:

"Acımız çok büyük. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce milletimize başsağlığı diliyoruz."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ:

"Aziz milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhu şad olsun.



Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit oluşturan tüm terör örgütleri yok edilinceye kadar tavizsiz mücadelemiz kararlılıkla sürecek.



Terör örgütleri ve onların destekçileri hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacak, aziz milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir."

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALPARSLAN BAYRAKTAR:



"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN:



"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun.



Aziz milletimizin başı sağ olsun."

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT:



"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütünün bir üs bölgemize sızmaya çalışması neticesinde çıkan çatışmada şehit olan beş kahraman Mehmetçiğimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilyorum.



Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralı Mehmetçiklerimizin bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını ümit ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHMET FATİH KACIR:



"Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL:

"Son dönemde gelen şehit haberleriyle millet olarak yüreğimiz yanmaya devam ediyor.



Pençe Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER:



"Pençe-Kilit Harekâtı operasyon bölgesinde teröre şehit verdiğimiz kahraman Mehmetçiklerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralanan Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun..."