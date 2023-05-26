Hakan Bayrakçı kimdir? Araştırmacı Hakan Bayrakçı kaç yaşında ve nereli?

Hakan Bayrakçı, 1960 yılında İstanbul’da Mesut ve Seniha Bayrakçı çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Baba tarafı Erzurum, anne tarafı İstanbulludur. Sırmahan Başbuğoğlu ve Mehmet Bayrakçı adlarında kardeşleri vardır.



Saint Benoit ve Saint Michel Fransız kolejlerinde orta ve lise öğrenimini gördü. İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun oldu. 1982 – 1984 yılları arasında, ”Çadırlar”, ”Ortaçağ ve Türkler” ve ” Kırmızı Fırtına” isimli kitapları yazdı.



1988 yılında SONAR araştırma şirketini kurdu. Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit gibi önemli liderlerin profesyonel olarak danışmanlığını yaptı. Bundan başka, 140 Belediye Başkanı, 40 Bakan, 14 Parti Genel Başkanı ve 7 Başbakana’a da profesyonel olarak benzer danışmanlık hizmeti verdi.



2003 ve 2006 yılları arasında tarih programı sunan Hakan Bayrakçı, çeşitli televizyon programlarında konuk yorumcu olarak da katıldı.



Hakan Bayrakçı, Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Profesyonel meslek hayatından kalan boş vakitlerinde hobi olarak, çok sesli müzik besteleri ve resim yapmaktadır. Hobileri arasında, sanat tarihi, futbol, piyano çalmak, klasik türk ve batı müziği dinlemek, felsefe ve sosyoloji bulunmaktadır.



Hakan Bayrakçı’nın Mesut Bleda Bayrakçı isminde bir oğlu vardır.



İstanbul’da yaşayan Hakan Bayrakçı muhtelif dernek ve vakıflarda da yöneticilik yapmaktadır.